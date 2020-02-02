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مواطن يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بالرياض

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اختفى مواطن مُسن في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله قبل يومين في حي الفواز جنوب العاصمة الرياض.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أسرة المواطن مطلق النخيش، البالغ من العمر 60 عاماً فوجئت باختفائه من المنزل. ونوهت إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالواقعة، وأوضحت من خلاله أن المفقود يعاني من اضطرابات نفسية.

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