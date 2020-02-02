اختفى مواطن مُسن في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله قبل يومين في حي الفواز جنوب العاصمة الرياض.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن أسرة المواطن مطلق النخيش، البالغ من العمر 60 عاماً فوجئت باختفائه من المنزل. ونوهت إلى أنها تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالواقعة، وأوضحت من خلاله أن المفقود يعاني من اضطرابات نفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه من منزله بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.