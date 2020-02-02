صور: التوحيد آخر كلماته.. شيخ مصري يلفظ أنفاسه الأخيرة على منبر الجمعة

لفظ شيخ مصري أنفاسه الأخيرة وهو يخطب الجمعة في أحد المساجد التابعة لمحافظة الجيزة، مردداً كلمة لا إله إلا الله قبل وفاته. وقال أحد المصلين والذي كان حاضراً الخطبة في التفاصيل، إن الشيخ أبو العزم طه (64 عاماً) كان يردد كلمة التوحيد ويطالب المسلمين في خطبته بأن يختتموا حياتهم بالتوحيد، ليسقط فجأة من أعلى المنبر.
وأضاف أن الشيخ بعدما سقط تجمّع المصلون حوله، ليجدوه قد فارق الحياة، ليُشيع في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من أهل الجيزة . وأشار إلى أن الراحل عمل في الدعوة والعمل الخيري حوالي 40 سنة، منذ الثمانينيات، وخطب بأكبر المساجد في القاهرة.
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