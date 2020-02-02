والد “عمّار”: ابني عاشق لـ”الهلال”.. ولم يشاهد سوى المدرجات وهتافات الجماهير

حصدت لقطة الطفل العاشق لنادي الهلال مشاهدات وإشادات كبيرة من الجماهير الرياضية في السعودية وخارجها، ومن عدد من الشركات والمواقع الإخبارية العالمية. من جانبه روى والد “عمّار حسن الفيفي”، تفاصيل تلك اللقطة العفوية لابنه، قائلاً: “ذهبنا للملعب عند الساعة الثالثة عصرًا بعد إصرار من (عمّار) على الحضور، ومشاهدة عشقه (نادي الهلال)، ولكننا فوجئنا بالازدحام الشديد على بُعد أكثر من ثلاثة كيلومترات من الملعب”. وأضاف “الفيفي”: “حاولتُ أن أطلب من إحدى العوائل أخذ عمّار معهم إن توافرت لديهم تذاكر إضافية، على أن أبقى خارج الملعب في انتظاره، لكن تلك المحاولة الأخيرة لنا باءت بالفشل”.

وبيّن: “بالمصادفة وقت عودتنا من مواقف الملعب، وعمار يظهر عليه الحزن لعدم دخوله، شاهدت أرضُا قريبة من الملعب؛ فاستأذنتُ صاحبها للدخول، فأَذِن لنا بالوقوف عند بيته، ولكنه ذكر لي أن الطريق إلى قمة الجبل وعرة، ولا تكون إلا بالمشي فقط”. وأردف: “وصلنا لقمة الجبل بعد عناء شديد، ونحن نحمل مراتب الجلوس وأعلام نادي الهلال، وعمّار لا يرى سوى المدرجات فقط، وأصوات هتافات الجماهير، ويشاهد المباراة من الجوال”. وأكد “الفيفي”: “لم يتواصل معنا أحد من الشركات والجهات التي أعلنت تكريم عمّار، سوى نادي أبها، وبعض أعضاء شرف نادي الهلال”. يُذكر أن نادي أبها كرَّم الطفل عمار حسن الفيفي بتذاكر مجانية للدرجة الممتازة لمشاهدة مباريات نادي أبها التي تُقام في أبها، وكذلك إهداؤه جهاز جوال. كما تكفلت إدارة النادي بسفره وإقامته لمشاهدة مباراة أبها والهلال في الدور القادم ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، التي ستُقام في الرياض شهر مارس.