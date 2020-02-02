انطلاق مسابقة «هدد الشمال» للصقور في عرعر

انطلقت أمس السبت، مسابقة هدد الشمال للصقور بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع مركز السلطان للصقور، بمشاركة ما يقارب 700 صقار، وذلك بقرية أم خنصر .
وأشارت لجنة التنمية الأهلية بعرعر إلى أن المسابقة عبارة عن هدد حمام للصقور ويتأهل الصقر الصائد للنهائيات، لافتًا النظر إلى أن المسابقة تستمر لمدة 13 يومًا.
وبيَّن أن المسابقة تهدف إلى إحياء تراث الآباء والأجداد في هواية اقتناء الصقور والمحافظة على هذه الهواية الأصيلة.
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