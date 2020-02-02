كراني يكشف موعد الموجة الباردة القادمة: زائر قطبي على الأبواب

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، أن تشهد البلاد من يوم غد الأحد، موجة من الدفء حتى الخميس المقبل، بعدها تمرّ معظم المناطق بزائر قطبي بارد.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال كراني: بعون الله.. يغطي الدفء أجواء القطاع الغربي (غدًا الأحد)، فيما يبدأ تحول محور الدفء مع نهاية الغد للمناطق الداخلية، لافتًا إلى أن الدفء يصل العاصمة الرياض وبقية الوسطى (الاثنين)، ويستمر تحول محور الدفء للشرقية والشمالية الشرقية حتى يعمّ الأجواء كافة الخميس.

وأفاد بأنه من يوم الجمعة المقبل، سوف تشهد البلاد «الزائر القطبي»؛ حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مجددًا.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتة إلى تكون السحب الممطرة على بعض المناطق، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ومن المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والموج متوسط الموج .

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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