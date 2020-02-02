بالصور..  «مدني جازان» يسيطر على حريق في السوق الداخلي بصبيا

سارعت فرق ميدانية من الدفاع المدني بمنطقة جازان مساء أمس السبت، إلى إخماد حريق اندلع داخل مستودع تجاري بمحافظة صبيا، واتخذت الفرق كل الإجراءات اللازمة والوقائية للحد من انتشار النيران للمحلات الملاصقة، والسيطرة عليها في زمن قياسي .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أنه ورد بلاغ مساء أمس السبت عن حريق بمستودع في السوق الداخلي بمحافظة صبيا، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بسكويت بمساحة 10×15 م2، حيث تمت السيطرة على النيران واحتواؤها من قبل الفرق قبل انتشارها بالمكان .

وبيَّن الغامدي أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية للمستودع، لافتا إلى أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد.