محترفو التصميم الداخلي يقتنصون فرصًا بـ3 مليارات دولار من السوق السعودية

يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بعد غد الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، معرض (INDEX Saudi)، الذي يشهد مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية من 20 دولة متخصصة بإنتاج وتجهيز التصميمات الداخلية.

وقد دفعت رؤية المملكة 2030، إلى التنويع والتخطيط وإنفاق المليارات على المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع الضيافة وتجارة التجزئة التي تتطلب مجموعة كاملة من منتجات التصميم الداخلي وتجهيزها.

وتعد المملكة من أكبر أسواق الإنشاءات في الشرق الأوسط؛ ما يجعلها أكبر مشترٍ لمنتجات التصميم الداخلي والتجهيز في المنطقة بقيمة سوقية داخلية تبلغ 3.5 مليار دولار.

ويلبي معرض (INDEX Saudi)، احتياجات مشاريع البناء الجارية بجانب المشروعات الكبرى، بما في ذلك مشروع تطوير البحر الأحمر، ومشاريع حيوية أخرى، من خلال جلب أكثر من 200 علامة تجارية من 20 دولة متخصصة بتوفير منتجات خاصة بالتصميمات الداخلية، كما يعتبر (INDEX Saudi) منصة رائدة في توفير المصادر للمشترين في المملكة، الذين يحتاجون منتجات وخدمات تصميم داخلي عالية الجودة، بما في ذلك الأثاث والإضاءة والديكور والإكسسوارات، ومنتجات المطبخ والحمام والمنسوجات والأرضيات والأسطح والرخام والحجر والسيراميك وغيرها من أجل القطاعات التجارية والسكنية والضيافة والتجزئة.

ومن خلال معرض (INDEX Saudi)، سيتم توصيل الموردين والمصنعين بمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومديري المشاريع، ومتخصصي المشتريات الذين يشاركون بنشاط في الآلاف من مشاريع التجهيز في جميع أنحاء المملكة.

ومن ناحيته، علَّق مدير الفعاليات في (2020) سيد جعفر شبير، على المعرض قائلًا: «نحن متحمسون للغاية لنسخة فبراير من هذا الحدث؛ لأنه يوفر الفرصة المثالية للحصول على أكثر فئات المنتجات والخدمات شمولًا، مع مواكبة أحدث اتجاهات التصميم.. إنها المنصة الوحيدة لمحترفي التصميم الداخلي في السعودية للوصول إلى المنتجات والخدمات مباشرة من أكثر من 200 مورد محلي ودولي.

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وقالت مسؤولة الاتصالات في شركة الأخشاب الدولية (ITCO) نادين سينو: «يسعدنا أن نكون مرة أخرى جزءًا من (Index Saudi)»، مضيفةً: «نحن في طريق مستمر للمساعدة في تطوير قطاع التصميم الداخلي، ووجدنا في (INDEX Saudi) الشريك المناسب لعرض مجموعتنا في السوق المحلية.. نتطلع إلى المشاركة في الحدث الرائد في هذا المجال، وخلق فرص لتلبية احتياجات سوق البناء».

وقد أكدت أكثر من 200 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة مشاركتها في (INDEX Saudi)، منها على سبيل المثال لا الحصر (Huda وGerflor وBussu Furniture وBrasslight International وRaha وCloudnine وLouis De Pootere وArfad International وKanchi Designs وInternational Timber Company Ltd.-ITCO ، وArtplus، وSeaQuarium)، بجانب مجموعة رائعة من العلامات التجارية التي تعرض في هذا الحدث.

ويضم اليوم الثالث من المعرض، برنامج (Design Talks) الذي يُعد من العروض التقديمية الحية، المعتمدة من (CPD) من مصممي الديكور الداخلي الحائزين على جوائز، الذين يعملون في مشاريع كبرى بدول مجلس التعاون الخليجي، بجانب مجموعة من المطورين والمشغلين في قطاع التجزئة والترفيه من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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