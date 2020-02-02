أهم أحداث العالم هذا الصباح.. عودة إنفلونزا الطيور القاتل ووفاة أول حالة بكورونا خارج الصين

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم المنصرم مع الساعات الأولى لهذا الصباح، العديد من الأحداث التي كان أبرزها، ظهور أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين في الفلبين، ورفض الجامعة العربية لصفقة القرن الأمريكية.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

الفلبين تشهد أول وفاة بكورونا الجديد خارج الصين

أعلنت الفلبين اليوم الأحد تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعتبر أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين، وهي لرجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي أمس السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي.

تفشي فيروس إنفلونزا الطيور القاتل بمقاطعة هونان الصينية

أبلغت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1» المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبى، مركز انتشار فيروس «كورونا» الجديد.

اليابان ترسل مدمرة بحرية لحماية السفن بالشرق الأوسط

أرسلت اليابان، اليوم الأحد، السفينة الحربية «جيه إس تاكانامي»، إلى الشرق الأوسط في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تمر عبر خليج عمان، في ظل التوتر بالشرق الأوسط.

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الأمم المتحدة ترحب بتكليف رئيس جديد للحكومة العراقية

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، وحثت على العمل سريعًا لتحقيق الإصلاحات وتلبية مطالب الشعب بالمساءلة والعدالة.

حفتر يؤكد مشاركة الجيش الليبي في محادثات جنيف

أكد قائد قوات شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، مشاركة الجيش الوطني الليبي في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المزمع عقدها قريبا في جنيف، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

الجزائر تنتقد الرئيس التركي أردوغان

أعربت الجزائر عن تفاجئها بتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نسب فيه إلى رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، حديثا أُخرج عن سياقه حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر.

الجامعة العربية ترفض صفقة القرن الأمريكية

أكد مجلس جامعة الدول العربية رفضه «صفقة القرن» الأمريكية، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.