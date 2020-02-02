السعودية اليوم / تعليم مكة ينفذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس الكورونا



مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة في كافة مدارسها والإدارات التعليمية التابعة لها اليوم تنفيذ برامج توعوية تثقيفية عن فيروس الكورونا وتستمر لمدة 7 أيام, تستهدف أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في 1538 مدرسة وذلك وفقاً للتوجيهات الصادرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وتهدف البرامج التوعوية التثقيفية عن فيروس الكورونا إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بتوعية جمهور وزارة التعليم والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية والنشر الإعلامي عن الجهود التي بذلتها إدارة تعليم مكة في مجال التعامل مع فيروس الكورونا .

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمكة بأن الحملة ستنطلق من اليوم وتستمر لمدة سبعة أيام والتي تبرز اهتمام تعليم مكة بصحة المنتسبين لها وسلامتهم والتعبير عن تفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية وطمأنة الجمهور بسلامة بيئة التعليم في المدارس والجامعة.

يذكر أن الحملة تسعى لمواجهة أخطار فيروس كورونا، وتفعيل الإجراءات الوقائية للحد من هذه الأخطار، من خلال تنمية الوعي لدى كافة فئات المجتمع التعليمي بطرق انتقال العدوى بالفيروس، والإجراءات الواجب إتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها وتشجيع منسوبات التعليم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وإتباع العادات الصحية السليمة .

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10:41ت م

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