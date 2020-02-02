السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 15 حالة



سول 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في كوريا الجنوبية اليوم حيث سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 15 حالة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالتي إصابة لمواطنين يبلغان من العمر (28 عامًا) و(43 عامًا)، بينما الحالة رقم 14 تعود لامرأة صينية (40 عامًا) زوجة رجل جرى التأكد من إصابته بالمرض أمس السبت.

وأوضح المركز أنه يتعقب تحركات جميع المرضى لتحديد الأماكن التي ذهبوا إليه والأشخاص الذين تعاملوا معهم.

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سيه-كيون إن البلاد ستمنع دخول أي أجانب زاروا إقليم هوبي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، مضيفًا أن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء. // انتهى //

10:24ت م

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