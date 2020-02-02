السعودية اليوم / جامعة القصيم تختتم دورة " الامتياز السابعة " لطلبة كليات الطب بالجامعات السعودية



بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

اختتمت جامعة القصيم مُمثلة بكلية الطب أمس، " دورة الامتياز السابعة "، التي أقيمت على مدى يومين، في مسرح العيادات الطبية بالمدينة الجامعية.

وتضمنت الدورة التي تستهدف طلبة الطب بكافة جامعات المملكة العديد من المحاضرات وورش العمل ، التي قدمها ٢٠ متحدثًا من الأساتذة والاستشاريين من مختلف جامعات المملكة.

وهدفت الدورة التي أقامتها كلية الطب بجامعة القصيم للمرة السابعة إلى تقديم صورة متكاملة لخريجي كليات الطب لرسم مستقبلهم الوظيفي والتدريبي في سنة الامتياز، إضافة إلى مساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة لهم من خلال استفادتهم من المحاضرات وورش العمل التي قدمها نخبة من الأطباء المتميزين كل في تخصصه.

كما شهدت الدورة تنفيذ ورش عمل عن طب الأسرة، والطب النفسي، وطب الأطفال، وكذلك عن عمل الأشعة التشخصية، والجراحة العامة، وطب الباطنة، وطب الطوارئ، بالإضافة إلى جراحة العظام، وطب العيون ، وطب الأمراض الجلدية، وورشة عمل عن طب الأعصاب، وورشة عمل عن جراحة المسالك، وعن جراحة الأنف والأذن والحنجرة .

كما تخلل الدورة العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة منها محاضرة عن كيفية اختيار التخصص، ومحاضرة أخرى عن كتابة السيرة الذاتية، ومحاضرة عن الطبيب المقيم، ومحاضرة عن التخطيط لسنة الامتياز، ومحاضرة عن اختبار الهيئة

// انتهى //

10:12ت م

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بريدة 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واساختتمت جامعة القصيم مُمثلة بكلية الطب أمس، " دورة الامتياز السابعة "، التي أقيمت على مدى يومين، في مسرح العيادات الطبية بالمدينة الجامعية.وتضمنت الدورة التي تستهدف طلبة الطب بكافة جامعات المملكة العديد من المحاضرات وورش العمل ، التي قدمها ٢٠ متحدثًا من الأساتذة والاستشاريين من مختلف جامعات المملكة.وهدفت الدورة التي أقامتها كلية الطب بجامعة القصيم للمرة السابعة إلى تقديم صورة متكاملة لخريجي كليات الطب لرسم مستقبلهم الوظيفي والتدريبي في سنة الامتياز، إضافة إلى مساعدتهم في اختيار التخصصات المناسبة لهم من خلال استفادتهم من المحاضرات وورش العمل التي قدمها نخبة من الأطباء المتميزين كل في تخصصه.كما شهدت الدورة تنفيذ ورش عمل عن طب الأسرة، والطب النفسي، وطب الأطفال، وكذلك عن عمل الأشعة التشخصية، والجراحة العامة، وطب الباطنة، وطب الطوارئ، بالإضافة إلى جراحة العظام، وطب العيون ، وطب الأمراض الجلدية، وورشة عمل عن طب الأعصاب، وورشة عمل عن جراحة المسالك، وعن جراحة الأنف والأذن والحنجرة .كما تخلل الدورة العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة منها محاضرة عن كيفية اختيار التخصص، ومحاضرة أخرى عن كتابة السيرة الذاتية، ومحاضرة عن الطبيب المقيم، ومحاضرة عن التخطيط لسنة الامتياز، ومحاضرة عن اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وطرق الاستعداد له .// انتهى //10:12ت م0024

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