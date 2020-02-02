السعودية اليوم / بدء عمليات العيون في مستشفيي حريملاء والدوادمي



الرياض 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت "صحة الرياض" عن بدء العمل في عمليات العيون بمستشفيي حريملاء العام ، و الدوادمي العام بعد أن تم دعمهما بالكوادر والتجهيزات الطبية .

وقالت صحة الرياض" : إنه تم دعم عدد من المستشفيات التابعة لها بكوادر طبية في تخصصات مختلفة بشكل عام وتخصص العيون بشكل خاص، لسد احتياجاتها حيث تم دعم هذه المستشفيات بأطباء استشاريين في تخصصات العيون من قبل برنامج الأطباء الزائرين بصحة الرياض.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تسهم - بإذن الله - في تقليص قوائم الانتظار لعيادات وعمليات اليوم الواحد و العمليات الكبرى في مجال تخصص العيون.

وفي السياق ذاته تمكن الأطباء من إجراء 9 عمليات في تخصص العيون بمستشفى شقراء العام، وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2019 .

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09:50ت م

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