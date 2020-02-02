السعودية اليوم / "تصحيح التلاوة" دورة بمحافظة موقق



حائل 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة موقق بمنطقة حائل اليوم وغدًا, دورة "تصحيح التلاوة"، وذلك بدار عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالمحافظة.

وأوضحت الجمعية أن الدورة التي تقام في الفترة الصباحية تستهدف المعلمات وخريجات الجامعة.

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09:49ت م

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