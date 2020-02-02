

الطائف 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية غداً, محاضرة بعنوان " الإسلام دين الحق ", وذلك عقب صلاة العشاء بجامع الوسيمر بالحوية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ونشاطها المنبري لتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

08:30ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الإسلام دين الحق " درس بجمعية الحوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.