

ولنجتون 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

فرضت نيوزيلندا إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا إذ فرضت على مواطنيها والمقيمين الدائمين العائدين إليها الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى البلاد.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أردرن اليوم أن بلادها فرضت حظرًا مؤقتًا على دخول الأجانب القادمين من الصين أو الذين توقفوا بها مؤقتًا أثناء السفر.

وقالت أردرن في بيان لها اليوم " إنه من المهم بشكل حيوي أن نحمي مواطني نيوزيلندا من الفيروس وأن نقوم بدورنا في المجهود العالمي لاحتوائه"، مضيفةً أن نيوزيلندا بوابة إلى المحيط الهادئ، ويجب أن نضع ذلك في الاعتبار خلال عملية صنع القرار.

ولم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا حتى الآن.

// انتهى //

08:18ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيوزيلندا تفرض إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.