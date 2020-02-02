شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- يدشنها الليلة الوزير الحمدان بهدف حوكمة الإجراءات وتوحيدها في بوابة رقمية موحدة نشر قبل 1 دقيقة - 10:37 صباحًا, 2 فبراير 2020 م المناطق - الرياض تطلق وزارة الخدمة المدنية مساء اليوم “منصة مسار” الرقمية التي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية المعنية بمسيرة الموظف الحكومي بدايةً من التعيين وحتى نهاية خدمته.

وتأتي “منصة مسار” التي يدشنها معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في حفل رسمي بهدف تحقيق الشفافية وحوكمة الإجراءات، وأتمتتها تحت بوابة رقمية موحدة، ومتوافقةً مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.

وعملت وزارة الخدمة المدنية على انشاء “منصة مسار” الرقمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي عبر المنظومة الوطنية الالكترونية للخدمة المدنية المندرجة تحت البعد الخامس في برنامج التحول الوطني لتحسين إنتاجية الموظف الحكومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الخدمة المدنية تطلق “منصة مسار” لتعزيز التحول الرقمي في المنظومة الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.