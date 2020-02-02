شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل 10 طلاب تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية إلى الرياض. وكانت أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عن بدء إجلاء عددا من المواطنين المحتجزين، ومعظمهم من المبتعثين للدراسة في مدينة ووهان التي تفشى فيها فيروس "كورونا" المستجد. وأوضحت أنه تم إجلاؤهم بطائرة خاصة وبإشراف طاقم طبي معهم بالرحلة.

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