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تعرف على أسعار الذهب في اليمن اليوم الأحد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 2 فبراير 2020

تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.

 

عيار الذهب و الفضة شراء بيع

سعر جرام الذهب عيار 24 في اليمن

شراء 28000

بيع 29000

 

سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن

شراء 24100

بيع 26000

 

سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 في اليمن

شراء 24500

بيع 26500

 

سعر جرام الذهب التركي عيار 21 في اليمن

شراء 24500

بيع 26500

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سعر جرام الذهب اللازوردي عيار 21 في اليمن

شراء 24500

بيع 26500

 

سعر جرام الذهب عيار 18 في اليمن

شراء 20100

بيع 21700

 

سعر الجنية الذهب في اليمن

شراء 193000

بيع 195500

 

سعر الجرام بالجملة في اليمن

 

شراء 20000

بيع 21000

 

سعر جرام الفضة 925 في اليمن

شراء 200

بيع 900

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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