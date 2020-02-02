شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط السعودية اليوم عن تعليق جميع رحلاتها بين كل من الرياض والجدة وبين جوانزو في جمهورية الصين الشعبية حتى إشعار آخر.

ولفتت الخطوط جميع الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات أن بإمكانهم استرجاع قيمة التذكرة بدون رسوم، ويمكن التواصل عبر الأرقام التالية: واتساب 966540000005+ وهاتف 966920022222+.