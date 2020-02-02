«المرزوقي» يوجه «منظمة سعوديون في أمريكا» لحل طلبات المبتعثين الحرجة

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وجه نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي منظمة سعوديون في أمريكا بالتعاون مع الملحقية الثقافية إلى إرسال جميع الطلبات الحرجة في نظام "سفير٢"، والتي تتطلب تدخله العاجل لتنجز بشكل مباشر مع فريقه المكلف. وعليه يرجى من المبتعثين والمبتعثات تعبئة نموذج الطلبات العاجلة والحرجة فقط على الرابط https://2u.pw/PciOb.

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