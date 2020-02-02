شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية حسناء تتهم ترامب باغتصابها.. وعند تحليل السائل المنوي كانت المفاجأة صادمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت قضية اتهام صحفية أمريكية، الرئيس دونالد ترامب، باغتصابها، تطورات جديدة، إذ طالب محاموها بعينة من حمضه النووي للتأكد من مطابقتها لعينة أخرى موجودة على فستان تقول إنها ارتدته أثناء الواقعة المزعومة.

قد يهمك ايضاً:

إعلامية حسناء تتهم ترامب باغتصابها.. وعند تحليل السائل المنوي كانت المفاجأة صادمة!



مشهورة سعودية حسناء تقع في حب “مغترب وسيم“ وتتنازل له بمليون ريال سعودي .. ومفاجأة بشأن جنسيته (فيديو)



المغامسي: الاختلاط جائز شرعًا بل يجوز للمرأة ملامسة الرجال وأن تمارس أمامهم (فيديو)



لجين تثير ضجة في السعودية وظهور جريء لشقيقتها ترفع شكوى إلى الملك سلمان لمعاقبة سعود القحطاني



صادم: محمد بن زايد يتخلص من وسيم يوسف .. ونجله يتعرض للضرب المبرح ومصير مؤلم لوالده وأفراد عائلته في الامارات (صورة)



وداعاً لضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية .. فاكهة لذيذة نسترخصها جميعًا تنهي كل مشكلاتك للأبد



أفضل وأبسط وصفة منزلية لعلاج حرقان المعدة ومرارة الفم.. إليكم الحل السحري بدون أدوية



Advertisements

السعودية تزف ‘‘بشرى سارة‘‘ للمواطنين والمقيمين في المملكة.. سيستفيد منها ملايين المغتربين



وأخيرًا.. دعوة سعودية مفاجئة لخلع السيسي وإنهاء تمرد حفتر وإسقاط بشار الأسد ..ماذا حدث؟

السعودية تتحرك ضد أردوغان وتوجه أول ضربة عسكرية لتركيا



مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. هكذا كان مصير الداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد زيادة هفواته .. شاهد ماذا حدث له اليوم

الفنانة الصغيرة ’’حلا الترك’’ التي فتنت الخليجيين لسنوات.. تظهر اليوم بـ’’سروال عادي’’ يكشف جمالها الحقيقي بدون مكياج!(صور)



ويقول محامو الضحية الصحفية إليزابيث جين كارول، إنهم طلبوا من محامي ترامب تسليم عينة من حمضه النووي يوم 2 مارس "من أجل إخضاعها للتحليل والمقارنة مع عينة مجهولة الهوية موجودة على فستانها وتعود لرجل".

وتؤكد كارول أن ترامب اغتصبها خلال تسعينات القرن الماضي داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر "بير غدورف غودمان".

وفي شهر يونيو الماضي، قال ترامب إن كارول كانت "تكذب بشكل صارخ"، نافيا أن يكون قابلها، غير أن صورة تعود لسنة 1987 تظهرهما معا خلال فعالية اجتماعية، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن الصورة المعنية تظهره مع العديد من الأشخاص لدى وقوفه في طابور انتظار.

من جهتها، رفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في شهر نوفمبر المنصرم، حيث تتهمه بالإضرار بمهنتها من خلال وصفها بالكاذبة، وتسعى للحصول على تعويضات فضلا عن سحب ترامب لتصريحاته.