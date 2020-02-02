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عدن - ياسمين التهامي - أجاز الشيخ صالح المغامسي، اختلاط المرأة بالرجال خلال ممارسة مهنة الطب، وحتى ملامسة الرجال إن اقتضت الحاجة.

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المغامسي: الاختلاط جائز شرعًا بل يجوز للمرأة ملامسة الرجال وأن تمارس أمامهم (فيديو)



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ودعا إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، المجتمع لأن يحسن الظن بالنساء، ويدع عنه ثقافات بائدة ما أنزل الله بها من سلطان.



وقال “المغامسي” خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc “الأبواب المتفرقة” اليوم، خلال حديثه عن المرأة ومهنة الطب والتمريض. يوجد الآن كثير من أخواتنا طبيبات وممرضات وأخصائيات في أشياء تتعلق بالطب عمومًا.

وتابع: أنا أرى أن هذا طريق محمود وأنه حسن بالمرأة أن تلتحق بمهنة الطب، ولكن عليها أن تحتشم ما أمكن، وأن تبعد عن الكلام اللين حتى لا يفهم قولها فهمًا سيئًا”.

وأضاف: “قد يكون هناك شيء من الاختلاط مع الرجال اختلاط يسير، لكنني أظنه في عالم الطب يعفى عنه، ولا يمكن القياس على غيره من مواطن الاختلاط”، مشيرًا أن الناس في المرض وغيره يكون الشغل الذهني منصرفاً إلى شيء آخر.

وأشار “المغامسي” إلى أن رفيدة الأسلمية -رضي الله عنها- كانت تداوي الرجال، امرأة وكانت تداوي الرجال، فلا بد أن يكون المجتمع لديه من الوعي، فلا يحشر الأمور في المضايق، ولا يكون هناك نظرة سلبية للمرأة على كل حال.