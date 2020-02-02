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عدن - ياسمين التهامي - وجهت شقيقة السعودية المعتقلة لجين الهذلول رسالة مفاجئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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لجين تثير ضجة في السعودية وظهور جريء لشقيقتها ترفع شكوى إلى الملك سلمان لمعاقبة سعود القحطاني



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وقالت لينا في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "بعد كل ما مرت به لجين وعائلتي إبان الفترة الماضية اضطررت ان أتواصل معكم اليوم مباشرة عبر هذه المنصة بعد أن استنفذت عائلتي جميع وسائل التواصل مع ادارات الدولة وذلك عبر إرسال عدد كبير من الخطابات.."

وتابعت قائلة: "فقد تواصَلَت عائلتي عدة مرات مع كلِ من الديوان الملكي، مكتب ولي العهد ، أمن الدولة النيابة العامة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء ، المحكمة الجزائية (الدائرة الثامنة/ ناظر القضية)، هيئة حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم تحصل عائلتي ولا حتى على رد واحد على ايً من ذلك الكم الهائل من الخطابات المتعلقة بسجن شقيقتي لجين منذ 15 مايو 2018".

وأضافت: "وأريد الإيضاح هنا أن معظم مضمون هذه الخطابات يتعلق عن أسباب التأجيلات المتكررة في مواعيد إقامة جلسات المحاكمة وعن سبب الامتناع عن الإفادة عن سبب/أسباب هذه التأجيلات، وكذلك عن عدم الإفراج المؤقت و عن عدم فتح التحقيق للبحث ومعرفة هوية كل من شارك وسهل في عملية اختطاف لجين من سجن ذهبان إلى السجن السري، وكذلك التحري لمعرفة هوية كل من عذبها سواء كان تعذيباً جسدياً (صعقها كهربائياً و/أو جلدها و/أو ارغامها على الأكل بعد حد الإشباع و/أو التحرش بها جنسياً) و/أو نفسياً (كتهديد سعود القحطاني لها بالاغتصاب من ثم القتل ومن ثم تقطيع الجسد ورميه في مجاري الصرف الصحي و/أو تكرار التلفظ بالشتائم الفاحشة عليها و/أو إفزاعها من نومها في منتصف الليل لكي يبدأوا حصة التعذيب).."

ويذكر أن الحكومة السعودية نفت مرارا منكرة جميع اتهامات التعذيب، قائلة إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال".

ولجين الهذلول من بين الناشطات الشابات البارزات المدافعات عن حقوق المرأة ونشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضا على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي انتهى قبل عام لكنها سجنت مع آخريات بتهمة التآمر مع "كيانات معادية".

ويقول المدافعون عن لجين إن التهم الموجهة لها تتضمن "التقدم لوظيفة لدي الأمم المتحدة والاتصال بمنظمات معنية بحقوق الإنسان".