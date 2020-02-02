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عدن - ياسمين التهامي - قال حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” إنّ الإمارات بدأت بالتخلص من بعض أدواتها المستعملة في وسائل الاعلام ومنهم الداعية الأردني المجنس وسيم يوسف .

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صادم: محمد بن زايد يتخلص من وسيم يوسف .. ونجله يتعرض للضرب المبرح ومصير مؤلم لوالده وأفراد عائلته في الامارات (صورة)



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مفاجأة صدمت كل الإماراتيين .. هكذا كان مصير الداعية الإماراتي ‘‘وسيم يوسف’’ بعد زيادة هفواته .. شاهد ماذا حدث له اليوم

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جاء ذلك بعد إعلان مركز جامع الشيخ زايد الكبير أنه بعد ان تمّ تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد بعد الىن إماماً وخطيباً لمركز جامعة الشيخ زايد الكبير.

وألمح “الشاهين” إلى أنّ المرتزقة يوسف علاونة ورعد الشلال سيلقيان نفس المصير وتتخلص منهما الإمارات .

كان وسيم يوسف أعلن صدور قرار جديد بحقه من قبل القيادة الإماراتية بتعيينه خطيبا لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول بالإضافة لمهامه الحالية.

ونشر وسيم يوسف مقطعًا مصورًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لرفع نحو 19 قضية بمحاكم أبو ظبي تتعلق بالسب والشتم والقذف.

وقال يوسف إنه يتعرض للشتم والتنمر يوميًا منذ عام 2014 وهو ما تتأذى منه عائلته وأبناؤه ووالداه وكرامته، فلجأ إلى القانون لحمايته بدلًا من أن يعاملهم بالمثل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه باع سيارته الخاصة بسبب إحدى القضايا التي استهلكت الكثير من الأموال لدفع رسوم المحامين، وعبر عن رفضه لمطالبات خروجه من الإمارات كونه لم يتعرض لأي أحد بالقذف أو الشتم، على حد قوله.

وأكد إمام مسجد أبو ظبي، أن ابنه تعرض للضرب والتنمر لكونه فقط ابن وسيم يوسف، وتابع “آذوني بأصلي وفصلي واسمي وعائلتي…”، مبديًا استعداده التام للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعي عليهم عن شتمهم والتعرض له.

وقال إنه جاء إلى الإمارات “حبًا وعشقًا”، وتابع كلامه للإماراتيين “حقك تخالفني لكن لا تسبني. لا تعينوا أحدًا عليّ وإن اختلفنا، فأنا مسلم. القرآن دعا لعدم سب الأصنام فما بالكم بالبشر”.

ورد مغردون على يوسف ووجهوا له اتهامات “ببيع مبادئه ومروءته وشتم كل الناس بهدف إرضاء الإماراتيين ورغم ذلك عاملوه باحتقار”.

وأشاروا إلى أن وسيم يوسف يوضح بفيديوهاته الجديدة صورة دولة الإمارات الصغيرة ومدى حجمه فيها، وذكّروه أيضًا بآرائه المثيرة للجدل.

كما لفت بعضهم إلى أن وسيم يوسف بهذا الفيديو نسف أكذوبة التسامح التي طالما تغنى بها بحق الإمارات، وهو الذي شرعن مؤخرًا لبناء “البيت الإبراهيمي” في أبو ظبي وهو مجمع للديانات السماوية الثلاث اليهودية والإسلامية والمسيحية، والذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022، وهو الأمر الذي قوبل باحتفاء وترحيب إسرائيلي واسع.