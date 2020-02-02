يتيح لك الآن تطبيق جوجل إيرث رؤية السماء المُرصّعة بالنجوم

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تُعدّ خدمة جوجل إيرث “Google Earth” أحد أهم الخدمات للتعرّف على الكوكب الذي نسكنه، ولها من الأدوات ما تجعلها مناسبة جدًا لأي مستخدم، سواء عبر الويب أو عبر تطبيقاتها على الهواتف المحمولة، وحتى وقت قريب، عند التصغير “بقرص إصبعيك” ستحصل على عرض كامل لعالمنا، وسترى كوكبنا الأزرق الجميل وسط خلفية سوداء تمامًا.
أما الآن وعبر تحديث جديد للتطبيق على الهواتف المحمولة، وبفضل ما تُقدّمه جوجل من معالجة قوية، ستتمكن من الحصول على لمحة عن السماء المرصّعة بالنجوم، بعبارة أخرى، عند التصغير لرؤية العالم، ستتمكّن من تدوير الأرض لمشاهدة درب التبانة والنجوم التي سجلها المرصد الأوروبي الجنوبي.
مع الإشارة، أنه لا يمكنك الآن النقر فوق هذه النجوم أو السفر إلى كواكب مختلفة كما تفعل مع خرائط جوجل على الويب..، ولكن مع هذه الإضافة، يجعل هذا الاحتمال ممكنًا في الإصدارات المستقبلية، أخيرًا، هذا التغيير لا يلزمه تحديث فهو من جهة الخادم، ومع ذلك من المُستحسن جدًا تحميل أحدث إصدار لتطبيق جوجل إيرث سواء على نظام تشغيل أندرويد أو نظام تشغيل iOS.
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