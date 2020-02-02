آبل تغلق كافة متاجرها ومكاتبها في الصين مؤقتاً

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أعلنت شركة آبل أنها ستغلق كافة مكاتبها الرسمية ومتاجرها البالغ عددها 42 ومراكز التواصل معها في كافة أرجاء الصين وذلك حتى يوم 9 فبراير الجاري إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا.

يأتي إعلان آبل هذا بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العالمية نتيجة وفاة 200 شخص في الصين على الأقل وإصابة أكثر من 10 آلاف شخص حول العالم.

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وتعتبر الصين أحد أكبر أسواق آبل الدولية، وكانت قد شحنت للمتاجر فيها العام الماضي 3.2 مليون آيفون بزيادة ملحوظة عن العام السابق حيث كانت 2.7 مليون آيفون. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإغلاق على شحنات ومبيعات الأجهزة وإن كان لمدة تسعة أيام فقط.

لم تذكر آبل أي شيء بخصوص مصانعها التي تديرها فوكسكون التي سبق لها التصريح أن انتشار الفيروس لن يؤثر على عملياتها وستعاود التشغيل بعد انتهاء عطلة نهاية رأس السنة الصينية التي انتهت أمس.

تأثير انتشار الفيروس على عمليات الشركات التقنية ظهر جلياً في حالة شركة نينتندو التي تصنع أجهزة سويتش هناك وأكدت عن تأثر عملياتها.

يذكر أن المتجر الإلكتروني لآبل الخاص بالصين لن يتأثر بطبيعة الحال ويستمر بالعمل كالمعتاد حيث يمكن الشراء منه.

