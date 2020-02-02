إنفاق المستهلكين في المملكة يتجاوز التريليون ريال لأول مرة

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وصل إنفاق المستهلكين في المملكة خلال العام الماضي 2019، إلى 1.02 تريليون ريال، بزيادة بنحو 46 مليار ريال، عن الإنفاق المسجل في عام 2017.
وكان حجم الإنفاق خلال الأعوام الأربعة الماضية يتراوح بين 950 إلى 980 مليار ريال، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.
وأظهرت المؤشرات أن المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في المملكة خلال 2019 بلغ أكثر من 85.5 مليار ريال..، مقابل نحو 81.7 مليار ريال كمتوسط شهري في 2018.
وكشفت بيانات عن ارتفاع الاستهلاك من خلال نمو الإنفاق على المطاعم والمقاهي بنسبة 47.5%، وقطاع الترفيه والثقافة 15%، وقطاع الخدمات والسلع بنسبة 13.1 %.
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