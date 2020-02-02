إنفاق المستهلكين في المملكة يتجاوز التريليون ريال لأول مرة

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وصل إنفاق المستهلكين في المملكة خلال العام الماضي ‏‏2019، إلى 1.02 تريليون ريال، بزيادة بنحو 46 مليار ريال، عن الإنفاق المسجل في عام 2017.

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وكان حجم الإنفاق خلال الأعوام الأربعة الماضية يتراوح بين 950 إلى 980 مليار ريال، وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”.

وأظهرت المؤشرات أن المتوسط الشهري ‏لإنفاق المستهلكين في المملكة خلال 2019 بلغ أكثر من 85.5 ‏مليار ريال..، مقابل نحو 81.7 مليار ريال كمتوسط شهري في ‏‏2018‏‎.

وكشفت بيانات عن ارتفاع الاستهلاك من خلال نمو الإنفاق على ‏المطاعم والمقاهي بنسبة 47.5%، وقطاع الترفيه والثقافة ‏‏15%، وقطاع الخدمات والسلع بنسبة 13.1 %.

