

مانيلا 08 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 02 فبراير 2020 م واس

أعلنت الفلبين اليوم عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا القاتل، فيما يعد أول حالة وفاة بسبب الفيروس خارج الصين.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانشيسكو دوكي في مؤتمر صحفي :" إن المريض وهو رجل صيني يبلغ من العمر 44 عامًا، توفي يوم السبت بعد احتجازه منذ 25 يناير الماضي".

وأضاف خلال فترة إدخال المريض، تدهورت حالته وأصيب بالتهاب رئوي حاد.

يذكر أن الرجل هو رفيق أول حالة إصابة بالفيروس في الفلبين، وهي امرأة صينية تبلغ من العمر 38 عامًا.

// انتهى //

07:25ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفلبين تسجل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خارج الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.