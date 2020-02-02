«الإسلامي للتنمية» يرصد 200 ألف دولار لحماية المرأة من السرطان

أطلق البنك الإسلامي للتنمية، اليوم السبت، مبادرة للابتكار تحت شعار «حماية حياة المرأة من السرطان»، تهدف إلى تشجيع ومكافأة المقترحات المبتكرة لتعزيز النظم الصحية الوطنية في مجال الوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم، والكشف المبكر عنهما وعلاجهما من خلال التوسع ورفع القدرات في مجال الخدمات الفعالة والآمنة والمستدامة لمكافحة السرطان.

وتتيح المبادرة الفرصة للمبتكرين للتنافس على أربع جوائز مقدمة من البنك بقيمة إجمالية( 200000) دولار أمريكي للفائزين في فئتين، وهما فئة الكشف المبكر منخفض التكلفة والحلول التشخيصية، وتحتوي هذه الفئة على جائزتين قيمة كل منهما 50 ألف دولار أمريكي، وفئة «مشاريع بناء القدرات» التي تتضمن أيضًا جائزتين قيمة كل منهما 50 ألف دولار أمريكي، ويظل باب المشاركة في المسابقة مفتوحًا حتى العاشر من مارس المقبل، وسيتم تقديم الجوائز للفائزين خلال الاجتماع السنوي للبنك، خلال الفترة من 1-4 أبريل 2020.

وصرَّح رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور بندر حجار، بهذه المناسبة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضرورة التصدي لخطورة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في البلدان الأعضاء، وللمساهمة في الجهود العالمية في مكافحة هذا المرض القاتل، وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار)، وغيرها من الأهداف ذات الصلة .

وأكد حجار، أن «البنك الإسلامي للتنمية» والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ظلا يعملان خلال العقد الأخير لدعم الدول الأعضاء؛ من أجل تعزيز قدرتها على مكافحة السرطان، وتوسيع فرص الحصول على خدمات تشخيصية وعلاجية فعالة وآمنة ومستدامة.

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