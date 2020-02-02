وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوداني العلاقات بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، وزير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية السودان عمر قمر الدين إسماعيل، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد حاليًّا بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يُشار إلى أن المملكة أكدت مؤخرًا، على ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مؤكدة دعمها لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وأن المملكة ستكون دومًا شريكًا لخير ومصلحة الأشقاء السودانيين.

وشددت المملكة على ضرورة التنسيق والتعاون مع كل الدول الإقليمية والدول الصديقة؛ لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان، وتقديم الدعم الكامل للسودان الشقيق ومساندته.

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