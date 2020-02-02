بالفيديو.. سقوط سيارة تحمل شابين من منحدر في الباحة

سقطت سيارة تقل شابين، ظهر اليوم السبت، من منحدر في الباحة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إنه وقع حادث انقلاب سيارة ظهر اليوم السبت، من منحدر في الباحة ما أدى إلى إصابة شخصين.

وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 في الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، عن حادث انقلاب في الباحة بعد أسواق المزرعة.

وأشار إلى أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأإحمر للموقع وآليات الدفاع المدني، مؤكدًا أنه عند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين إحداهما خطيرة والأخرى متوسطة.

وأكد أنه تم التدخل إسعافيًّا، وبعد ذلك تم نقلهم عبر فرق إسعاف الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.