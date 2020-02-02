سقوط سيارة تقل 4 فتيات في حفرة بالرياض

سقطت سيارة اليوم السبت، في حفرة بمدينة الرياض، فيما قال شهود عيان لـ«عاجل» إن المركبة التي سقطت كانت تقل أربع فتيات احتجزن داخلها.
من جانبه، قال متحدث الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل في تصريح لـ«عاجل»، إن ثلاث فرق من الهلال الأحمر باشرت حادث سقوط سيارة في حفرة.
وأوضح متحدث الهلال الأحمر، أن الفرق وجدت في الموقع أربع حالات محتجزة، ثلاث منها إصاباتهن متوسطة، فيما كانت إصابة الحالة الرابعة حرجة، مؤكدًا أن جميع الحالات نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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