«أمانة الرياض» تزيل 54 ألف متر مكعب من المخلفات خلال 7 أيام

أزالت أمانة منطقة الرياض، 54 ألفًا و842 مترًا مكعبًا من المخلفات ضمن نطاق بلديتي الشميسي والحائر خلال الأيام السبعة الماضية، في إطار تنفيذها برنامج تحسين المشهد الحضري، وحرصًا على سلامة السكان وراحتهم.

وأوضحت أمانة الرياض أن الأعمال شملت معالجة حفر وهبوطات في الطرقات الرئيسية والفرعية بمساحة تبلغ 9 آلاف و547 مترًا مربعًا، وإزالة 2858 صبَّة خرسانية غير نظامية، مع صيانة 26 لوحة إرشادية؛ لرفع كفاءة الطرقات وتعزيز السلامة المرورية.

كما تضمنت أعمال تحسين المشهد الحضري في نطاق البلدتين، دهانات الطرق بطول 8 آلاف و497 مترًا، ودهن ممرات المشاة بمساحة 379 مترًا مربعًا، وصيانة الأرصفة وتجميلها بطول 13 ألفًا و351 مترًا، ومعالجات بلاط بمساحة 168 مترًا مربعًا، لتحسين انسيابية حركة المشاة وسهولة تنقلاتهم.

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وأشارت أمانة الرياض إلى استمرار أعمالها في إزالة مظاهر التلوث البصري المحددة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتزامها بتنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري بوصفه أحد الأهداف الـ37 الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني المنضوي تحت مستهدفات «تحسين مستوى المعيشة والسلامة»، وهو البُعد الثالث من الأبعاد الثمانية التي تضمنها البرنامج.

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