سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتة إلى تكوّن السحب الممطرة على بعض المناطق، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت هيئة الارصاد، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ومن المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، والموج متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

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