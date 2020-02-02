شرطة الحدود الشمالية تطيح بمواطنين تحرشا بفتيات عرعر وأساءا للجهات الأمنية

أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة ومرافقه تحرشا بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وأساءا للجهات الأمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام قائد مركبة ومرافقه بالتحرش بفتيات في أحد الشوارع بمدينة عرعر، وبناء على توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية بسرعة ضبطهما واتخاذ مايلزم بحقهما وفق المقتضى النظامي، فقد أسفرت إجراءات الاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك.

وأشار متحدث شرطة الحدود الشمالية، إلى أن المتهمين مواطنان اثنان بالعقدين الثاني والثالث من العمر، وتم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما .

ووجهت النيابة العامة، اليوم السبت، بالقبض على شخص تحرش لفظيًا بمرتادي طريق عام من النساء بإحدى المناطق أثناء مرافقته لمجموعة من الشباب بسيارة تستقلهم جميعاً، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

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وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادي طريق عام من النساء بإحدى المناطق أثناء مرافقته لمجموعة من الشباب بسيارة تستقلهم جميعاً، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طبقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن واستكمال الموجب النظامية بحقه وبحق من معه لمشاركتهم له في تلك الأفعال المجرمة

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وطُمأنينته، وأن كل من يتجاوز سيكون تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن