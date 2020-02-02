«إنفوجراف».. النقل العام تحدد 6 شروط لشاغلي وظيفة سائق الحافلات المدرسية

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، 6 شروط يجب توافرها في سائق حافلات النقل التعليمي، حسبما جاء في اللائحة الصادرة بهذا الشأن.
وعبر إنفوجراف على حسابها الرسمي، عدَّدت هيئة النقل أهم الاشتراطات الواجب توافرها في سائق حافلات النقل التعليمي، وهي: ألا يقل العمر عن 25 عامًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع المركبة وحجمها، وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ومن الشروط أيضًا أن يكون سائق الحافلة المدرسية حاصلًا على شهادة خلو من السوابق، وعلى دورة إسعاف أولية معتمدة، مع أهمية اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.
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