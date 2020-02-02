النيابة العامة توجه بالقبض على متحرش بالنساء أساء للجهات الأمنية

وجَّهت النيابة العامة، اليوم السبت، بالقبض على شخص تحرش لفظيًّا بمرتادات طريق عام بإحدى المناطق أثناء مرافقته مجموعةً من الشباب بسيارة تُقلهم جميعًا، وأساء للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

وأشار مصدر مسؤول في النيابة العامة إلى ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش اللفظي بمرتادات طريق عام بإحدى المناطق أثناء مرافقته مجموعة من الشباب بسيارة تقلهم جميعًا، مع الإساءة للجهات الأمنية بألفاظ بذيئة.

ونوهت النيابة العامة بأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال طبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من النظام ذاته، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته إلى من ظهر به، وبالقبض على الشخص المعني بعد القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، واستكمال الموجبات النظامية بحقه وبحق من معه؛ لمشاركتهم في تلك الأفعال المجرمة.

ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وطُمأنينته، وأن كل من يتجاوز سيكون تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقًا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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