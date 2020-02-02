احتراق مركبات داخل موقع مُعَدٍّ لتشليح السيارات في أبها

باشر الدفاع المدني في أبها اليوم السبت، بلاغًا يفيد باحتراق مجموعة سيارات وإطارات داخل موقع مُعَدٍّ لتشليح للسيارات.
وقالت مديرية الدفاع المدني في أبها، في بيان صادر عنها اليوم، إنها باشرت بلاغًا بصناعية أبها عن احتراق مجموعة سيارات وإطارات داخل موقع معد لتشليح السيارات بمساحة تقدر بحوالي (٣٠*٣٠)م٢.
وأكدت مديرية الدفاع المدني، محاصرة الحريق من قِبَل الفرق المباشرة والقيام بعمليات المكافحة وإنهاء الحالة.
وأشارت إلى أنه لعرضية الحادث، جرى تسليم الموقع لصاحبه كون السبب عملية لحام .
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