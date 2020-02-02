«تعليم الأفلاج» تعلن عن وظائف شاغرة.. و10 شروط للقبول

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج وجود وظائف شاغرة على لائحتي بند الأجور والمستخدمين .

ودعت إدارة تعليم الأفلاج من لديه الرغبة من المواطنين في التقديم على تلك الوظائف بالتسجيل على الرابط اضغط هنا، اعتبارًا من الغد الأحد 8/06/1441هـ إلى 12/06/1441 هـ، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ.

وتنوه إدارة التعليم إلى أنه لن تنظر إلى طلبات سابقة قدمت ورقيًّا أو إلكترونيًّا قبل تاريخ هذا الإعلان، وعلى المواطنين التقدم بطلب توظيف جديد.

وتضمنت الشروط للتقديم على الوظائف :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا . أن يكون لديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات. أن يكون المتقدم من سكان محافظة الأفلاج . أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك. ألا يكون المتقدم لديه سوابق لدى الجهات الأمنية. أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا (فحص طبي). أن يكون المتقدم سليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه عن العمل. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم مسجَّلًا في نظام (ساعد) في وزارة الخدمة المدنية.



على أن يتم اعتماد إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئيًّا من خلال الرسائل النصية أو الاتصال على الأرقام المسجلة في طلب التوظيف، علمًا أن الإدارة غير مسؤولة عن تغيير رقم الهاتف بعد فترة التقديم.