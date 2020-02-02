هل يؤثر إيداع مبالغ كبيرة في الحساب البنكي على الأهلية في حساب المواطن؟

كشف برنامج حساب المواطن مدى تأثير إيداع مبالغ كبيرة في الحساب الاستثماري للشخص، على أهليته في حساب المواطن.

وردًا على تساؤل مواطن بشأن تأثير إيداع مبالغ كبيرة في الحساب الاستثماري على الأهلية في حساب المواطن، ويتم إيقافه للمستحق، قال حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، إن ذلك لا يؤثر.

وأوضح حساب المواطن، أن «الدعم يصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله»، مطالبًا المهتمين بمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، استخدام حاسبة الدعم التقديرية اضغط هنا .

وفي سياق آخر، نشر برنامج «حساب المواطن» تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضح فيها، ما معنى كوني مؤهّل واستحقاقي صفر في حساب المواطن؟.

وأوضح حساب المواطن أن عبارة «مؤهل واستحقاقك صفر» التي تظهر للبعض تعني أن المستفيد تنطبق عليه شروط الأهلية، وهي تتمثل في شروط الجنسية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف حساب المواطن أن سبب عدم الاستحقاق يعود إلى تجاوز الحد المانع من الدعم مع الأخذ في الاعتبار المعايير التالية: عدد أفراد الأسرة أعمارهم، مجموع الدخل الشهري للأسرة.

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