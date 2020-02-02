السعودية اليوم / مقاتلات إسرائيلية تستهدف مواقع شمال قطاع غزة



غزة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

استهدفت مقاتلات حربية إسرائيلية مساء اليوم مواقع فلسطينية شمال قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدد من الصواريخ موقعا في شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان صحفي أنها أوقفت كافة التسهيلات المقدمة للفلسطينيين بقطاع غزة من بينها إدخال الإسمنت وتقليص حصة وعدد التجار الذين يخرجون إلى إسرائيل ردا على ما وصفته بإطلاق قذائف صاروخية وبالونات حارقة تجاه مناطق حدودية في إسرائيل.

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