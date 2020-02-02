السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يتوج الدراجون الفائزون ببطولة الدراجات الصحراوية " تيتان"



حائل 07 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 01 فبراير 2020م واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم الفائزين بألقاب الفئات في بطولة الدراجات الصحراوية " تيتان" بنسختها الخامسة عشرة التي تستضيفها منطقة حائل ضمن فعاليات موسم حائل 2019م بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صباح بن عبدالله الكريديس وذلك في قصر القشله التاريخي .

وشارك في بطولة " التيتان الصحراوية " 150 متسابقا من جنسيات مختلفة يمثلون دول أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وأفريقيا والخليج وبلغت مسافة السباق 366 كلم وسط سلسلة جبال أجا مرورا بالكثبان الرملية .

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن السباق هو أحد أهم سباقات الدراجات الهوائية الصحراوية عالميا وذلك لصعوبته والتنافس الكبير بين المشاركين في السباق عبر السهول الصحراوية الممتدة والمنحدرات الصخرية والجبال مقدما الشكر لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على استضافة المنطقة لهذا الحدث المميز ولكافة القائمين على السباق موضحا أن السباق حقق نجاحا كبيرا لينظم إلى النجاحات التي تحققها المملكة في كثير من المجالات .

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئيا لأبرز ما تضمنه سباق التيتان .

عقب ذلك توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل الدراجون الفائزون ببطولة الدراجات الصحراوية " تيتان" حيث حقق الدراج الإسباني جوزيف بيتالو المركز الأول بزمن 13.33.42 فيما جاء في المركز الثاني الدرّاج الإسباني جولين زيبرو بزمن 13:37:12، وحصل الإسباني أوسكار بيجول على المركز الثالث بزمن 13:51:36 .

وجاءت بقية نتائج الترتيب العام على النحو التالي :

المركز الرابع : اوريول كولوم

المركز الخامس : جوزي لويس قوميز

المركز السادس : تشافي فيقو

المركز السابع : ايميلو جوزي فيردو

المركز الثامن : تشافي بينيت

المركز التاسع : جينيز لوبيز

وفي المركز العاشر : تشافير دياز

حضر الحفل عدد من المسؤولين في المنطقة .

// انتهى //

02:02ت م

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