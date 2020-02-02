شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية تاروت» تسعف الزوجات بأدق التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقطيف ممثلة بأحد البرامج التابعة للجنة الصحية، اليوم، برنامجًا أسريًا صحيًا تنمويًا، وذلك في إحدى الروضات بتاروت.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر 5 أيام، إلى تعريف المتزوجات والمقبلات على الزواج أدق تفاصيل هذه المرحلة المهمة في حياتهن، وأفضل الطرق للتعامل في محطات الحياة الزوجية. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور، هي: المحور السلوكي، والمحور الصحي، والمحور الجمالي.