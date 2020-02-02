شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية تاروت» تسعف الزوجات بأدق التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البرنامج، الذي يستمر 5 أيام، إلى تعريف المتزوجات والمقبلات على الزواج أدق تفاصيل هذه المرحلة المهمة في حياتهن، وأفضل الطرق للتعامل في محطات الحياة الزوجية. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور، هي: المحور السلوكي، والمحور الصحي، والمحور الجمالي.
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