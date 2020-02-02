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«خيرية تاروت» تسعف الزوجات بأدق التفاصيل

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تنظم جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية بالقطيف ممثلة بأحد البرامج التابعة للجنة الصحية، اليوم، برنامجًا أسريًا صحيًا تنمويًا، وذلك في إحدى الروضات بتاروت.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر 5 أيام، إلى تعريف المتزوجات والمقبلات على الزواج أدق تفاصيل هذه المرحلة المهمة في حياتهن، وأفضل الطرق للتعامل في محطات الحياة الزوجية. ويتضمن البرنامج ثلاثة محاور، هي: المحور السلوكي، والمحور الصحي، والمحور الجمالي.

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