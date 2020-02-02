شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يناقش «الحاضر وصناعة المستقبل» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بعد غد الثلاثاء، الملتقى السنوي للدفاع المدني 2020، والذي ينظمه الدفاع المدني تحت شعار «الحاضر.. وصناعة المستقبل»، والذي تستمر فعالياته يومين.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن الملتقى يعد فرصة كبيرة لاستقطاب المختصين والمهتمين والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ بهدف إثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في البحث والكشف عن تقنيات جديدة، تخدم مهام وأعمال رجال الدفاع المدني في مواجهة التحديات والحلول الميدانية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ورفع الفريق العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن رعايته تؤكد حرص ولاة الأمر- يحفظهم الله- على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لهذا الوطن.