شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية أم الحمام الخيرية» تعدل لائحتها الأساسية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت جمعية أم الحمام الخيرية بمحافظة القطيف، اجتماع الجمعية العمومية للعام المالي 2018، بحضور ممثل مركز التنمية الاجتماعية نضال الشماسي، وأعضاء الجمعية العمومية المشتركين في عضوية الجمعية للعام المالي 2018، وذلك في قاعة الجمعية. وتناول رئيس مجلس الإدارة حسين آل جبر خلال الاجتماع المحور الاقتصادي والمؤسسي والتنظيمي والاجتماعي والتطوعي والاستثماري والتطلعات لمستقبل الجمعية، كما قدم عرضًا لأهم منجزات اللجان والمشاريع.

عقب ذلك، قدم نائب رئيس مجلس الإدارة حسن الحرز عرضًا للتقرير المالي 2018. وتضمن الاجتماع الموافقة على القرارات المطروحة للتصويت، حيث وافق أعضاء الجمعية العمومية بالأغلبية على الاستثمار العام من بيع وشراء الأراضي والأصول الثابتة والمتداولة لجميع المنشآت التابعة للجمعية، والتعديل على اللائحة الأساسية للجمعية بإدراج بند جديد يتضمن «يحق للجمعية الاقتراض والإقراض أو التمويل والرهن من أي جهة»، وذلك للاستفادة من برنامج الاستدامة المالية «دائم» المقدم من بنك التنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمويل الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بقروض حسنة تمكنها من تملك أصول وأوقاف استثمارية.

كما وافق الأعضاء على قرار التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية بإدراج بند جديد يتضمن «حق المرأة التي لديها عضوية الجمعية في حضور اجتماع الجمعية العمومي العادي والطارئ، وحق المشاركة في الترشح والتصويت على القرارات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة».

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذه القرارات الخاصة بالتعديل على اللائحة الأساسية ستطبق بعد الرفع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بطلب اعتمادها والتعديل عليها، لتتمكن المرأة المشتركة في عضوية الجمعية من المشاركة في التصويت والترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.