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رفع المصدات الخرسانية بشوارع الظهران

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قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الأسواق وضمن حملة إزالة التشوه البصري بالعمل على رفع المصدات الخرسانية من شوارع مدينة الظهران، وذلك لتحسين المشهد الحضري.

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