شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المصدات الخرسانية بشوارع الظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الأسواق وضمن حملة إزالة التشوه البصري بالعمل على رفع المصدات الخرسانية من شوارع مدينة الظهران، وذلك لتحسين المشهد الحضري.

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