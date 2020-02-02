شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منصة للتعليم والتدريب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل
وقال عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبينا أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل. وأكد آل الشيخ أن هذا الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز.
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