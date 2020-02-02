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إنشاء منصة للتعليم والتدريب الإلكتروني

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قدم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني د. حمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، على دعمهما للتعليم الإلكتروني أسوة بالتعليم العام والجامعي، وتمكين المركز من أداء دوره في حوكمة وإدارة وتنظيم عمليات التعليم الإلكتروني في المملكة.

وقال عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، إن المجلس وافق على إنشاء المنصة الوطنية للتعليم والتدريب الإلكتروني، مبينا أن التعليم الإلكتروني يعد من النماذج المهمة في تنمية القدرات البشرية، وتطوير مخرجات ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل. وأكد آل الشيخ أن هذا الاجتماع يعد باكورة للتدشين الحقيقي للمركز.

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