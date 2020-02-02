شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم شرق الدمام يجمع قادة المدارس في لقاء تدريبي والان نبدء بالتفاصيل
واشتمل اللقاء على عدد من المحاور مع قادة المدارس منها استمارة زيارة قائد المدرسة للمعلم وفقا لنواتج التعلم، والأدلة والإجراءات الإدارية، التي قدمها المشرف التربوي محمد الشهري، فيما قدم المشرف التربوي عبدالخالق الغامدي مناقشة استمارة زيارة مشرف القيادة المدرسية مع قائد المدرسة وآلياتها والإجراءات، كما ناقش المشرف التربوي علي المازني مع قادة المدارس الخطة الإجرائية لقائد المدرسة وكيفية تفعيلها، وكذلك تمت مناقشة نتائج تحليل أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول 1441هـ، وتفعيل البوابة الإلكترونية في المدارس. وفي ختام اللقاء، تبادل المجتمعون أهمية اللقاء ودوره في الميدان التعليمي فضلا عن تطبيق مخرجات الورشة لتفعيلها بمدارس القطاع.
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