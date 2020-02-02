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تعليم شرق الدمام يجمع قادة المدارس في لقاء تدريبي

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اختتم قسم القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام الأسبوع الماضي ورشة عمل تدريبية جمعت قادة مدارس القطاع، واستمرت على مدى يومين متتاليين، حيث جمع اليوم الأول قادة المرحلة الابتدائية ومقرها مدرسة فلسطين الابتدائية، واليوم الثاني في متوسطة الأمير سعود بن جلوي لقادة المرحلتين المتوسطة والثانوية بحضور مشرفي القيادة المدرسية بالقطاع محمد الشهري وعلي المازني وعبدالخالق الغامدي.

واشتمل اللقاء على عدد من المحاور مع قادة المدارس منها استمارة زيارة قائد المدرسة للمعلم وفقا لنواتج التعلم، والأدلة والإجراءات الإدارية، التي قدمها المشرف التربوي محمد الشهري، فيما قدم المشرف التربوي عبدالخالق الغامدي مناقشة استمارة زيارة مشرف القيادة المدرسية مع قائد المدرسة وآلياتها والإجراءات، كما ناقش المشرف التربوي علي المازني مع قادة المدارس الخطة الإجرائية لقائد المدرسة وكيفية تفعيلها، وكذلك تمت مناقشة نتائج تحليل أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول 1441هـ، وتفعيل البوابة الإلكترونية في المدارس. وفي ختام اللقاء، تبادل المجتمعون أهمية اللقاء ودوره في الميدان التعليمي فضلا عن تطبيق مخرجات الورشة لتفعيلها بمدارس القطاع.

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