شكرا لقرائتكم خبر عن خبرة ألمانية لصيادلة جامعتي «المؤسس» وأم القرى والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أم القرى اتفاقيتي تعاون بمجال تدريب وتأهيل الصيادلة السعوديين مع إحدى شركات الدواء الألمانية الكبرى وإتاحة الفرصة للكادر الأكاديمي في الجامعتين في عمل مشاريع بحثية مشتركة. ونصت الاتفاقيتان على استيعاب عدد من طلاب وطالبات الجامعتين في مرحلة البكالوريوس والامتياز والدراسات العليا للتدريب في أقسام الشركة الألمانية حسب الإمكانات والقدرات الاستيعابية وبما لا يقل عن 6 طلاب ولا يزيد على 8 طلاب وطالبات لكل جامعة. وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة أم القرى د. فيصل المالكي أن الاتفاقية بين كلية الصيدلة والشركة تعد نقلة نوعية في مجال التدريب الصيدلي، لافتا إلى أنها تأتي في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستمرارا لمبادراتها المجتمعية لخدمة أبناء الوطن، ونقل التدريب وتوطينه. وأكد د. المالكي أن الشركة تتولى في إطار الاتفاقية إعداد برنامج تدريبي لطلاب وطالبات كلية الصيدلة، امتدادا لإسهامها في الارتقاء بمهنة الصيدلة في شتى المجالات الصحية. وأشار عميد كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز د. هاني عصفور إلى أن الجامعة تهدف من خلال الاتفاقية إلى تهيئة الخريجين من خلال إكسابهم العديد من المهارات المهمة التي تسهّل لهم الطريق في المرحلة المقبلة بعد تخرجهم من الجامعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبرة ألمانية لصيادلة جامعتي «المؤسس» وأم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.