شكرا لقرائتكم خبر عن «نايف الأمنية» تنال اعتمادا دوليا في التدريب على الغوص والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير شعبة البحث والإنقاذ في الأكاديمية، المقدم عبدالله بغدادي، أن ما حصلت عليه الأكاديمية من شهادات اعتماد دولي يتمثل في اعتمادها كمركز تدريب غوص (5) نجوم، وشهادة اعتماد دولي كمركز تدريب غوص حر، واعتمادها دولياً كمركز تدريب غوص تقني، الذي يسمح للأكاديمية بعقد الدورات والتأهيل للحصول على الرخص الدولية في الغوص محلياً ودولياً.
وأشار المقدم بغدادي إلى أنه تم تأهيل أكثر من 300 متدربٍ من منسوبي حرس الحدود للحصول على الرخصة الدولية في الغوص، التى تؤهلهم للغوص والتدريب على الغوص في جميع أنحاء العالم.
وبيّن أن متطلبات وصول المشاركين إلى مستوى مدرب يمر بالعديد من البرامج التدريبية المكثفة، والمعتمدة دولياً للمنسوبين، بدءاً بدورة غواص المياه المفتوحة المبتدئ، ثم غواص المياه المفتوحة المتقدم، والغواص المنقذ، ومرشد الغواصين، ومدرب إسعافات أولية، ومدرب غوص، بالإضافة إلى العديد من دورات وبرامج الغوص الحر ومنقذي الشواطئ، والدورات التخصصية الأخرى في مجال الغوص.
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